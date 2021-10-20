Погода в Ижевске на 20 октября: до +5°С и небольшие дожди с мокрым снегом

В городе ожидается переменная облачность. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 20 октября - рабочая неделя в самом разгаре. «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным Гидрометцентра Удмуртии, днем 16 октября в Ижевске ожидается переменная облачность, вероятны небольшие дожди с мокрым снегом. Температура воздуха составит от +3°С до +5°С. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

Желаем вам отличного дня!

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