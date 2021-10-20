Гороскоп на 21 октября для ижевчан: Девам стоит снизить требования к себе, а Водолеев ожидает резкая смена убеждений

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Не будьте равнодушны к чужой беде. Помимо чисто морального успокоения, вы увеличиваете шансы на то, что когда-нибудь в тяжелой ситуации помогут уже вам (звезды намекают, что такая ситуация может возникнуть довольно скоро).

ТЕЛЕЦ

В работе все будет просто великолепно. Начальство наконец осознает, насколько вы ценный работник (даже если работник вы так себе). Воспользуйтесь этим для продвижения по карьерной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ

Общения будет много, многое зависит от ваших коммуникативных способностей. Если вы человек необщительный, то найдите повод не идти на работу и сидите дома.

РАК

День поразительно плодотворный. Звезды намекают на приятные знакомства и огромное количество разных встреч. Ваш девиз на сегодня: «чем активнее, тем лучше!».

ЛЕВ

Не стоит перетруждаться – начальство все равно не оценит. На личном фронте ожидаются тишь да гладь.

ДЕВА

Завышенные ожидания могут стать причиной длительной депрессии. Понизьте планку требований к себе – сразу же полегчает.

ВЕСЫ

Откажитесь от авантюрных решений. Ни в коем случае не рискуйте. Тщательно планируйте каждый свой шаг.

СКОРПИОН

Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Пройдите комплексное обследование – даже если все в порядке, вы хотя бы будете об этом знать.

СТРЕЛЕЦ

День будет довольно-таки торопливым и скомканным. Звезды решили оставить все самое приятное на вечер.

КОЗЕРОГ

Простым этот день не назовешь, но вы справитесь со всеми трудностями. К вечеру возникнет резкая потребность в общении.

ВОДОЛЕЙ

Вас ожидает резкая смена убеждений. Вообще, день довольно двойственный – большие радости будут соседствовать с неменьшими разочарованиями.

РЫБЫ

В первой половине дня вам придется непросто – из ниоткуда возникнет целый ворох задач, которые требуют быстрого решения. Вторая половина дня будет полностью противоположной – тихой и расслабленной.

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