«Комьюнити 107.6»: как сохранить молодость после 40 лет?

Очередной выпуск подкаста на радио «КП - Ижевск». Фото: архив КП

Каких витаминов не хватает жителям Ижевска? Какие гормоны отвечают за красоту и молодость кожи? В чем причина появления ранних морщин и как отсрочить старение?

Об этом рассказала врач гинеколог-эндокринолог в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на 21 октября для ижевчан: Девам стоит снизить требования к себе, а Водолеев ожидает резкая смена убеждений

Мужчину в Ижевске насмерть придавило погрузчиком