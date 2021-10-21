Дебесский район – лидер по проценту населения, вакцинированного против коронавируса

В Удмуртии продолжается массовая вакцинация против ковида. Фото: Ильяс Бекмансуров

В Удмуртии продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов, по проценту вакцинированного населения лидирует Дебесский район.

«Привиты: 75% жителей Дебесского района, 61% жителей Красногорского района, 56% жителей Шарканского района», – гласит карточка на странице Бречалова.

Отметим, что к утру 20 октября за сутки в Дебесском районе было выявлено трое заболевших ковидом (за все время - 460), в Красногорском - пятеро (всего 510), в Шарканском - семеро (всего 927). О состоянии заболевших информации нет.

На данный момент в регионе привито 67% сотрудников отрасли соцзащиты, 60% сотрудников системы образования и 65% сотрудников учреждений физкультуры и спорта.

По состоянию на 20 октября, в Удмуртии имеются 154, 9 тыс. доз вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник» («V» и «Лайт»), «Эпивак» и «Ковивак». Работают 117 стационарных и 13 мобильных пунктов вакцинации.

Отмечается, что в республике развернуто 3 980 ковидных коек, а врачи скорой ежедневно совершают около 700 выездов. С начала октября более 70 тысяч человек, находящихся на амбулаторном лечении, получили бесплатные лекарства.

Напомним, по состоянию на утро 21 сентября в регионе выявлено 382 новых случая коронавируса (очередной антирекорд). Скончались 11 человек.

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