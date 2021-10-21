«Накипело!»: когда заработают новые остановки в Ижевске, почему мало деревьев и куда пропала вакцина от гриппа из поликлиник?

Ижевчане интересуются, когда заработает новая остановка на Удмуртской Фото: Анастасия Захарова

Ну и накипело у ижевчан! Куда пропала вакцина от гриппа из поликлиник Ижевска? Почему Аллу так бесит реклама от геморроя и когда уже заработает новая остановка у Флагмана?

У жителей столицы Удмуртии есть уникальная возможность высказать все, что накопилось за неделю: шумные соседи, пробки на дорогах, немытая посуда. В прямом эфире мы вас выслушаем, поможем, а может и все вместе перевернем ситуацию в шутку.

Послушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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