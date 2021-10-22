Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние стуки коронавирус подтвердился у 165 ижевчан. Фото: pixabay.com
386 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 22 октября. Скончались 11 человек, выздоровел 321. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm
Ижевск — 28 615 (+165 по отношению к утру 21 октября)
Можга — 3 030 (+38)
Воткинск — 2 686 (+34)
Игринский район — 1 614 (+23)
Увинский район — 2 009 (+14)
Сарапул — 2 309 (+14)
Воткинский район — 781 (+13)
Глазов — 2 738(+11)
Дебесский район — 475 (+10)
Завьяловский район — 2 448 (+10)
Селтинский район — 551 (+10)
Глазовский район — 527 (+9)
Можгинский район — 792 (+8)
Малопургинский район — 654 (+7)
Красногорский район — 515 (+5)
Камбарский район — 574 (+4)
Балезинский район — 1 075 (+2)
Кизнерский район — 555 (+2)
Шарканский район — 939 (+2)
Сарапульский район — 645 (+1)
Сюмсинский район — 665 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 693 (+1)
Алнашский район — 823 (+1)
Граховский район — 402 (+1)
Вавожский район — 525
Юкаменский район — 505
Ярский район — 412
Киясовский район — 407
Кезский район — 376
Каракулинский район — 359
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