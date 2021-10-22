Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние стуки коронавирус подтвердился у 165 ижевчан. Фото: pixabay.com

386 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 22 октября. Скончались 11 человек, выздоровел 321. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm

Ижевск — 28 615 (+165 по отношению к утру 21 октября)

Можга — 3 030 (+38)

Воткинск — 2 686 (+34)

Игринский район — 1 614 (+23)

Увинский район — 2 009 (+14)

Сарапул — 2 309 (+14)

Воткинский район — 781 (+13)

Глазов — 2 738(+11)

Дебесский район — 475 (+10)

Завьяловский район — 2 448 (+10)

Селтинский район — 551 (+10)

Глазовский район — 527 (+9)

Можгинский район — 792 (+8)

Малопургинский район — 654 (+7)

Красногорский район — 515 (+5)

Камбарский район — 574 (+4)

Балезинский район — 1 075 (+2)

Кизнерский район — 555 (+2)

Шарканский район — 939 (+2)

Сарапульский район — 645 (+1)

Сюмсинский район — 665 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 693 (+1)

Алнашский район — 823 (+1)

Граховский район — 402 (+1)

Вавожский район — 525

Юкаменский район — 505

Ярский район — 412

Киясовский район — 407

Кезский район — 376

Каракулинский район — 359

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