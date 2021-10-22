Трамвайную остановку «Улица Коммунаров» временно закроют в Ижевске

Пассажирам трамваев №2, 7 и 9 стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.. Фото: архив КП в Ижевске

В Ижевске с начала движения 23 октября и до окончания ремонтных работ в обе стороны будет закрыта трамвайная остановка «Улица Коммунаров». Об этом сообщила пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

«Временная отмена остановочного пункта связана с реконструкцией посадочных площадок», – говорится в сообщении.

Пассажирам трамваев №2, 7 и 9 стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

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