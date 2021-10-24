Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Удмуртии
Фото: Амир Закиров
По данным на утро 24 октября в Удмуртии выявили 395 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, от болезни скончались 30 пациентов.
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 28 794 (+179 по отношению к утру 23 октября)
Можга — 3 064 (+21)
Воткинск — 2 786 (+39)
Глазов — 2 766 (+28)
Завьяловский район — 2 463 (+12)
Сарапул — 2 329 (+8)
Увинский район — 2 038 (+10)
Игринский район — 1 625 (+11)
Балезинский район — 1 082 (+7)
Шарканский район — 969 (+9)
Воткинский район — 816 (+6)
Алнашский район — 829 (+1)
Можгинский район — 818 (+14)
Якшур-Бодьинский район — 725 (+17)
Сюмсинский район — 665
Малопургинский район — 658 (+3)
Сарапульский район — 650 (+4)
Камбарский район — 581 (+5)
Селтинский район — 568 (+7)
Кизнерский район — 566 (+5)
Глазовский район — 527
Вавожский район — 525
Красногорский район — 517 (+2)
Юкаменский район — 505
Дебесский район — 475
Ярский район — 415 (+3)
Граховский район — 403 (+1)
Киясовский район — 409 (+2)
Кезский район — 376
Каракулинский район — 374 (+1)
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