Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в Удмуртии Фото: Амир Закиров

По данным на утро 24 октября в Удмуртии выявили 395 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, от болезни скончались 30 пациентов.

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 28 794 (+179 по отношению к утру 23 октября)

Можга — 3 064 (+21)

Воткинск — 2 786 (+39)

Глазов — 2 766 (+28)

Завьяловский район — 2 463 (+12)

Сарапул — 2 329 (+8)

Увинский район — 2 038 (+10)

Игринский район — 1 625 (+11)

Балезинский район — 1 082 (+7)

Шарканский район — 969 (+9)

Воткинский район — 816 (+6)

Алнашский район — 829 (+1)

Можгинский район — 818 (+14)

Якшур-Бодьинский район — 725 (+17)

Сюмсинский район — 665

Малопургинский район — 658 (+3)

Сарапульский район — 650 (+4)

Камбарский район — 581 (+5)

Селтинский район — 568 (+7)

Кизнерский район — 566 (+5)

Глазовский район — 527

Вавожский район — 525

Красногорский район — 517 (+2)

Юкаменский район — 505

Дебесский район — 475

Ярский район — 415 (+3)

Граховский район — 403 (+1)

Киясовский район — 409 (+2)

Кезский район — 376

Каракулинский район — 374 (+1)

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