Спортсмен из Ижевска Линар Багаутдинов получил серебро на Чемпионате Мира по кикбоксингу

У ижевчанина второе почетное место Фото: пресс-служба Федерации УШУ Удмуртии

Девятикратный чемпион России Линар Багаутдинов из Ижевска привез с Чемпионата Мира по кикбоксингу серебро. Об этом сообщает пресс-служба Федерации УШУ Удмуртии.

Соревнования проходили в Италии с 15 по 23 октября. В город Езоло приехали около 1600 спортсменов из более чем 70 стран мира.

Линар Багаутдинов из Ижевска получил на Чемпионате Мира серебро Фото: пресс-служба Федерации УШУ Удмуртии

По информации пресс-службы города Ижевска, Линар Багаутдинов является двукратным победителем КубкаМира по кикбоксингу Bestfighter World Cup 2018 (Бестфайтер Ворлд Кап 2018) в разделе сольные композиции без оружия и с оружием.

На данный момент он не только действующий спорстмен, но и тренер Спортивной школы единоборств в Ижевске, его юные воспитанники также не раз завоевывали медали высокой пробы.

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