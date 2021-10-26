Заслуженный тренер по велоспорту из Удмуртии Валерий Шапошников скончался

Заслуженный тренер России Валерий Шапошников скончался. Фото: /vk.com/minsport_ur

22 октября не стало Валерия Шапошникова, заслуженного тренера России. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» Министерства спорта и молодежной политики Удмуртии.

Карьера Валерия Шапошникова началась еще в 1971 году. С тех пор он подготовил шесть мастеров спорта, одним из первых получил 1-ю тренерскую категорию. Он стал заслуженным тренером России, судьей всероссийский категории по велосипедному спорту, мастером спорта СССР и многократным чемпионом России по велокроссу.

Валерия Валентиновича неоднократно награждали благодарностями,в том числе памятным кубком организации велоспорта России, почетной грамотой начальника ГЖД, администрации Ижевска.

Накануне также стало известно о смерти первого секретаря удмуртского обкома КПСС и народной артистки России и Удмуртии Вероники Садаевой.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Валерия Валентиновича.

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