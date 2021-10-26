Противогололедный реагент начали использовать на улицах Ижевска

Материал, вступивший в реакцию со снегом, сметают щетками. Фото: Игорь Сальников

61 единица снегоуборочной техники работает на дорогах столицы Удмуртии, сообщил на своей странице «ВКонтакте» замглавы города по ЖКХ и строительству Игорь Сальников. По его словам, в городе началась подсыпка дорог реагентам («Галит А» и «Бионорд»). Материал, вступивший в реакцию со снегом, сметают щетками.

«В целом подрядные организации подтверждают высокую готовность к зимней уборке. Сезонный запас реагента закуплен, в арсенале дорожников – 270 единиц техники. Последние 20 машин сейчас заканчивают переоборудовать для работы зимой. 250 единиц – готовы выйти на дороги и тротуары», – пишет Сальников.

Также он призвал водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Напомним, сегодня троллейбус врезался в опору ЛЭП и торговый павильон на улице Труда в Ижевске. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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