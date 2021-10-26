Госсовет назначил Ильяса Ханнанова на пост зампредседателя правительства Удмуртии

Ильяс Ханнанов. Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Госсовет Удмуртии в ходе 35-й сессии назначил Ильяса Ханнанова на пост заместителя председателя правительства региона, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия». Напомним, в сентябре 2021 года Ханнанов стал советником председателя правительства республики.

«Ранее с октября 2016 по 2021 год он возглавлял управление Росгвардии по республике. Также господин Ханнанов командовал СОБРом управления по борьбе с организованной преступностью, возглавлял управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды, а также руководил управлением вневедомственной охраны МВД по Удмуртии. Имеет ряд государственных наград и знаков отличия», – пишет издание.

Напомним, сферой деятельности Ханнанова на посту советника председателя правительства было взаимодействие с правоохранительными органами.

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