Погода в Ижевске 27 октября: до +3°C и облачно с прояснениями

Небо будет облачным с прояснениями. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 октября, среда. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.

По данным Гидрометцентра Удмуртии, сегодня днем в столице Удмуртии синоптики обещают от +1 до +3 °С, будет облачно с прояснениями. осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Будьте осторожны – утром на дорогах ожидается гололедица.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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