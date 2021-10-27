Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 5:29

Погода в Ижевске 27 октября: до +3°C и облачно с прояснениями

Рассказываем о погоде на день
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Небо будет облачным с прояснениями. Фото: Амир Закиров

Небо будет облачным с прояснениями. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 октября, среда. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.

По данным Гидрометцентра Удмуртии, сегодня днем в столице Удмуртии синоптики обещают от +1 до +3 °С, будет облачно с прояснениями. осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Будьте осторожны – утром на дорогах ожидается гололедица.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фотофакт: в Ижевске замечены огромные очереди на вакцинацию против коронавируса

Пятнадцатилетняя Яна Александрова из Малой Пурги получила медаль Совета Федерации за спасение утопающего