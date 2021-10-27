Александр Бречалов: «В республике не хватает 618 врачей и 728 средних медработников»

На больничном находятся 258 врачей и 512 средних медработников. Фото: pixabay.com

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой и высокой заболеваемостью коронавирусом система здравоохранения Удмуртии испытывает сильный кадровый дефицит. Как сообщил во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, по состоянию на 26 октября не хватает 618 врачей и 728 средних медицинских работников.

«К слову, у нас сейчас на больничном 258 врачей и 512 человек среднего медперсонала. А это значит, что на тех, кто сейчас работает на местах, гораздо больше нагрузки», — заявил глава республики.

Напомним, на днях на федеральном канале рассказали о непростой коронавирусной обстановке в Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода в Ижевске 27 октября: до +3°C и облачно с прояснениями

Фотофакт: в Ижевске замечены огромные очереди на вакцинацию против коронавируса