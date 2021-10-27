74 человека эвакуированы из ковидного отделения больницы Ижевска из-за пожара

Пожар в больнице Ижевска. Фото: социальные сети главы Удмуртии Александра Бречалова
Сегодня вечером в Ижевске произошло возгорание в ковидном отделении ГКБ №6 Ижевска.
Оперативные данные предоставил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 19:44.
В 19:54 ситуацию прокомментировал премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.
Около 20 часов вечера вице-премьер республики Эльвира Пинчук также опубликовала видео с пояснениями.
«Сегодня в 18:43 произошло возгорание на 7 этаже больничного комплекса 2 ГКБ 6. Оперативно прибывшие на место спасатели совместно с сотрудниками медицинской организации эвакуировали 74 пациента. В течение часа мы свяжемся со всеми родственниками и сообщим о состоянии и местонахождении каждого пациента», – написала Эльвира Пинчук в «Инстаграм».
Узнать о состоянии родственников можно по телефону 20-45-77 (Министерство здравоохранения Удмуртии).
На фото выделено место, откуда идет дым. Фото: Павел Клыков