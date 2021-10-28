Площадки для выгула собак обустраивают на ул. Оружейника Драгунова и на ул. Берша в Ижевске

Около сквера Оружейника Драгунова начали что-то строить. Фото: Ульяна Колмогорова
Наша читательница Любовь рассказала, что около сквера Оружейника Драгунова начали что-то строить. Она интересуется, что же появится на этом месте.
«Комсомолка» отправила запрос в администрацию Ижевска. Нам сообщили, что на участке обустраивают площадку для выгула собак. Ее площадь составит 74 квадратных метра, вокруг возведут двухметровый забор.
Перед территорией сделают асфальтированную площадку, а подходы оборудуют тротуарами. Внутри участок отсыпят древесной щепой и сделают следующие элементы благоустройства:
- 2 скамейки;
- 1 урна;
- 1 мусорный контейнер;
- 1 уличный ящик-шкаф;
- 1 горка для дрессировки;
- 1 горка-балансир;
- 1 низкий барьер;
- 1 высокий барьер;
- 1 стенд для информации.
В администрации города добавили, что завершаются работы по обустройству площадки на ул. Берша, примерно в 60 метрах от дома по адресу ул. Автозаводская, 13.
Также разработана проектно-сметная документация на строительство площадок для выгула собак по следующим адресам:
- в 400 метрах от дома №109 по ул. Ворошилова;
- в 5 м от дома №1 по ул. Ворошилова;
- с юго-восточной стороны от дома № 2а по ул. Автозаводская;
- на перекрестке ул. Автозаводской и 10 лет Октября;
- в районе перекрестка ул. Удмуртской и ул. Авангардной;
- «прилегающий с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером 18:26:050947:528». Судя по данным публичной кадастровой карты, речь идет об участке в районе ул. 40 лет Победы, в 165 м от дома №142.
Напомним, в Ижевске уже действуют три площадки для выгула собак: в парке Тишино, на Заречном шоссе и в Рябиновом сквере на ул. 9-е Января.
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