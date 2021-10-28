Видео с вертолета: санавиация Удмуртии летит в Кез

Поставщик услуг санавиации предоставил республике новый вертолет «Ансат» 2019 года выпуска. Фото: vk.com/club193723634

В неофициальном сообществе «Санитарная авиация Удмуртии» сегодня появилось 25-секундное видео с говорящим названием «Летим в Кез». Автор видео находится в кабине вертолета, и из его окна открывается вид на заснеженные поля.

Когда и кому понадобилась помощь ижевских врачей, не уточняется.

Напомним, 1 сентября санавиация Удмуртии возобновила полеты после смены поставщика (прежний не исполнял свои обязательства). Однако после того как 23 сентября вертолет санавиации жестко приземлился на крышу гаража 1-й РКБ в Ижевске, полеты вновь прекратили и возобновили лишь 13 октября. Поставщик услуг санавиации предоставил республике новый вертолет «Ансат» 2019 года выпуска.

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