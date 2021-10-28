В пострадавшем от пожара крыле неврологического отделения ГКБ №6 в Ижевске сделают косметический ремонт

Никто не пострадал. Фото: Минздрав УР

Пациенты неврологического отделения ковид-стационара ГКБ №6 Ижевска постепенно возвращаются в свои палаты после пожара, который произошел накануне вечером, 27 октября. Как сообщает Минздрав Удмуртии, благодаря оперативной эвакуации 74-х пациентов никто не пострадал.

«Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, и совместно с сотрудниками медорганизации все пациенты отделения были эвакуированы. Пациенты были частично переведены на другие этажи в этом же корпусе, частично – в другой корпус больницы. Сейчас то крыло, которое не пострадало от задымления, уже работает в прежнем режиме, 30 пациентов вернулись в свои палаты», – отметила зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук.

По ее словам, точные причины возгорания в правом крыле отделения пока установлены. Выгорело помещение склада, однако палаты и медоборудование не пострадали.

«Пациенты неврологического отделения имеют специфику, большинство из них неходячие, чаще всего после перенесенного инсульта. Но, несмотря на это, силами сотрудников больницы эвакуация прошла в течение 20 минут. Все оперативно сработали, выносили пациентов на носилках, каталках, одеялах», – рассказала главврач ГКБ №6 Надежда Вдовина.

Она отметила, что эвакуировать пациентов помогали сотрудники других отделений больницы.

В пострадавшем крыле сделают косметический ремонт – завершить его планируют уже к середине следующей недели. Это позволит всему отделению начать работу в прежнем режиме.

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