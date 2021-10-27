«Действовали в условиях практически нулевой видимости»: что известно о пожаре в ковидной больнице Ижевска

Фото и видео тушения пожара в больнице Ижевска. Фото: МЧС Удмуртии

27 октября, в 18:43 местного времени произошел пожар в ковидном отделении ГКБ №6 Ижевска. Сейчас пожар ликвидирован, 74 пациента находятся на других этажах и в других корпусах.

Первым оперативные данные дал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Тушение пожара в больнице Ижевска. Фото: МЧС Удмуртии

Вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук [видео] и премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов [видео] выезжали на место происшествия. Эльвира Пинчук лично следила за размещением пациентов.

Эльвира Пинчук на месте пожара. Фото: МЧС Удмуртии

Ярослав Семенов на месте пожара. Фото: МЧС Удмуртии

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в 19:02 местного времени. По предварительным данным, горело имущество в складском помещении на площади 5 кв.м.

«Пожарно-спасательные подразделения в условиях практически нулевой видимости в кратчайшие сроки эвакуировали из здания 74 пациента, в том числе 15 маломобильных граждан. Содействие в эвакуации также оказывал персонал больницы», – говорится в сообщении.

Известно, что на тушении пожара было задействовано 16 единиц техники и 64 человека.

«На седьмом этаже было 74 пациента, из которых 52 на кислородотерапии! Еще 10 человек персонала. Благодаря своевременному реагированию, оперативно удалось всех вывести на воздух, при этом, не навредив их здоровью. Спасибо большое всем службам за слаженную работу!», – рассказала заместитель главного врача БУЗ УР «Городская клиническая больница № 6 МЗ УР» в Ижевске Светлана Овчинникова.

Сотрудники МЧС на тушении пожара в больнице Ижевска. Фото: МЧС Удмуртии

В соцсетях очевидцы делились своими наблюдениями, а кто-то переживал за родных (пунктуация и орфография авторов сохранена Прим.ред).

«Скорая в ту сторону летит», – заметила Саша Ф.

«Больных перевозят в другие больницы похоже. Одни скорые заезжают, другие выезжают. Все с мигалками и звуковыми сигналами. Жуть», – отметила Елена Б.

«Мама там, сказала будут эвакурировать на Ленина», – поделилась Татьяна М.

«Пробка из скорых,заехать не могут в приёмный покой», – уточнил Павел К.

«Даже с первомайского р-на летят», – написал Влад К.

«Пожалуйста, отправьте фото. Муж лежит там!», – обратилась с просьбой Ольга Д.

Пострадавших нет. Многие благодарили сотрудников МЧС и врачей за проделанную работу под постами в разных социальных сетях.

Известно, что некоторых пациентов перевели на Ленина 81. Узнать о состоянии родственников можно по телефону 20-45-77.