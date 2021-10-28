Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 16:33

Повышение тарифов за воду и сорванные сроки благоустройства: глава Ижевска Олег Бекмеметьев отвечает на главные вопросы слушателей

Поговорили в рамках проекта «Открытая власть» на радио «КП – Ижевск»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Усиление мер по обработке общественного транспорта, чем будут обрабатывать тротуары, с чем связано повышение тарифов за воду и кто будет управлять Октябрьским районом Ижевска после задержания его главы? А также когда откроют 4 объекта благоустройства после сорванных сроков и когда появится стела Трудовой доблести?

Обо всем этом рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев в рамках проекта «Открытая власть», запущенном Общественной палатой города при поддержке Медиагруппы «Центр», на радио «КП-Ижевск»

Смотреть видеосюжет
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио «КП-Ижевск»
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио «КП-Ижевск»
Общественная палата Ижевска при поддержке Медиагруппы «Центр» запускает проект «Открытая власть». Глава Ижевска Олег Бекмеметьев ответит на вопросы слушателей в прямом эфире.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Расул Гархаманов из Ижевска продолжает борьбу за 3 000 000 рублей в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 28 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших