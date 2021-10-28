Повышение тарифов за воду и сорванные сроки благоустройства: глава Ижевска Олег Бекмеметьев отвечает на главные вопросы слушателей

Фото: архив КП
Усиление мер по обработке общественного транспорта, чем будут обрабатывать тротуары, с чем связано повышение тарифов за воду и кто будет управлять Октябрьским районом Ижевска после задержания его главы? А также когда откроют 4 объекта благоустройства после сорванных сроков и когда появится стела Трудовой доблести?
Обо всем этом рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев в рамках проекта «Открытая власть», запущенном Общественной палатой города при поддержке Медиагруппы «Центр», на радио «КП-Ижевск»
Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.
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