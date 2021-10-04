Есть вопрос: четвертый корпус Удмуртского государственного университета ремонтируют?

На фасаде появились строительные леса. Фото: Мария Шилова

Наши читатели заметили строительные леса на фасаде четвертого корпуса УдГУ. В пресс-службе университета «Комсомолке» пояснили, что сейчас ремонтируются фасады абсолютно всех корпусов.

«Многие замечают, что университет начал свое преображение ещё в прошлом году. Он становится лучше», — отметили в пресс-службе.

Фото: Мария Шилова

Традиционные цвета планируют сохранить. Работы проводятся в рамках целевого финансирования. Почти везде заменили окна, ремонтируются общежития (в частности, там производится замена лифтов)

Ранее мы рассказывали, что в УдГУ будут ремонтировать заброшенный профилакторий. В начале года проект реконструкции главного корпуса получил положительное заключение Главной государственной экспертизы РФ. В учебном заведении рассчитывают, что финансирование откроется в 2022 году.

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