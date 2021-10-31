Ограничительные меры в действии: в торговых центрах Удмуртии выстраиваются очереди

На входе в ТЦ образовались очереди Фото: Елена Кардопольцева

30 ноября в Удмуртии вступили в силу дополнительные ограничения, которые разрешают вход в ТЦ и другие учреждения города только по QR-коду или отрицательному результату ПЦР-теста.

Безусловно, проверка необходимых документов требует времени, поэтому в некоторых торговых центрах Ижевска образовались внушительные очереди, что вызывало недовольство у горожан. Хотя, стоит отметить, так было не везде.

«Мы были в субботу в 6 торговых центрах Ижевска и только в трех у нас спросили QR-код, - рассказала ижевчанка Светлана. – Сотрудники отделов в этих ТЦ пожаловались, что покупателей очень мало. Еще в двух центрах не было ни охранников, ни других сотрудников. Вход совершенно свободный».

Продавцы пожаловались не снижение количества покупателей Фото: Елена Кардопольцева

Напомним, что уже с понедельника, 1 ноября, в Удмуртии, в связи с неблагополучной эпидемобстановкой в республике, вводятся дополнительные ограничения.

Однако инспектировавшее Ижевские больницы руководство Росздравнадзора, по словам Эльвиры Пинчук, отметили стабилизацию обстановки.

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