Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 212 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным на утро 1 ноября в Удмуртии выявили 395 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались 10 человек.

Фото: Оперштаб Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 30 397 (+212 по отношению к утру 31 октября)

Воткинск — 3 253 (+33)

Глазов — 2 876 (+29)

Увинский район — 2 176 (+16)

Можга — 3 244 (+15)

Шарканский район — 1 031 (+11)

Алнашский район — 849 (+8)

Селтинский район — 606 (+7)

Сюмсинский район — 725 (+7)

Игринский район — 1 745 (+7)

Граховский район — 418 (+6)

Дебесский район — 496 (+6)

Сарапул — 2 405 (+6)

Можгинский район — 889 (+6)

Каракулинский район — 393 (+6)

Кизнерский район — 581 (+5)

Малопургинский район — 677 (+3)

Завьяловский район — 2 482 (+3)

Воткинский район — 865 (+3)

Красногорский район — 532 (+2)

Камбарский район — 622 (+1)

Кезский район — 402 (+1)

Киясовский район — 423 (+1)

Сарапульский район — 662 (+1)

Балезинский район — 1 126

Якшур-Бодьинский район — 771

Глазовский район — 558

Вавожский район — 549

Юкаменский район — 515

Ярский район — 427

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