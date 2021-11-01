Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 212 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным на утро 1 ноября в Удмуртии выявили 395 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались 10 человек.
Фото: Оперштаб Удмуртии
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 30 397 (+212 по отношению к утру 31 октября)
Воткинск — 3 253 (+33)
Глазов — 2 876 (+29)
Увинский район — 2 176 (+16)
Можга — 3 244 (+15)
Шарканский район — 1 031 (+11)
Алнашский район — 849 (+8)
Селтинский район — 606 (+7)
Сюмсинский район — 725 (+7)
Игринский район — 1 745 (+7)
Граховский район — 418 (+6)
Дебесский район — 496 (+6)
Сарапул — 2 405 (+6)
Можгинский район — 889 (+6)
Каракулинский район — 393 (+6)
Кизнерский район — 581 (+5)
Малопургинский район — 677 (+3)
Завьяловский район — 2 482 (+3)
Воткинский район — 865 (+3)
Красногорский район — 532 (+2)
Камбарский район — 622 (+1)
Кезский район — 402 (+1)
Киясовский район — 423 (+1)
Сарапульский район — 662 (+1)
Балезинский район — 1 126
Якшур-Бодьинский район — 771
Глазовский район — 558
Вавожский район — 549
Юкаменский район — 515
Ярский район — 427
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Три года издевательств: жительницу Можги осудили за истязание несовершеннолетних дочерей
Погода в Ижевске на ноябрь 2021: влияние теплого фронта циклона в начале месяца и ледяные дожди