Общепит Удмуртии работает только на вынос и в режиме доставки с 1 по 7 ноября

Работа общепита Удмуртии в период нерабочих дней. Фото: canva.com

29 октября глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об усилении антиковидных ограничений в регионе.

«Друзья, мы вынуждены корректировать ранее принятые решения по антиковидным мерам.

По предписанию управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике их следует усилить в регионе уже с завтрашнего дня. Но мы прекрасно понимаем, что всем нужно время, чтобы скорректировать планы, поэтому мы приняли решение о введении дополнительных мер с понедельника», – сообщил глава республики.

Итак, с 1 по 7 ноября 2021 года общепит (кафе, рестораны, столовые и другие) работает только на вынос или в режиме доставки заказов.

Подробнее о других ограничениях мы рассказали здесь.

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