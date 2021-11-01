Александр Бречалов рассказал Михаилу Мишустину о ситуации с коронавирусом в Удмуртии: «У нас все под контролем»

Александр Бречалов рассказал Михаилу Мишустину о ситуации с коронавирусом в Удмуртии Фото: udmurt.ru

Глава Удмуртии рассказал об эпидемиологической ситуации в республике на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Ситуация в республике, как и по всей стране, стала значительно ухудшаться с августа 2021 года. В октябре, по сравнению с сентябрем, прирост заболевших составил 55,2 %. Однако за последние две недели, в том числе благодаря принятым ограничительным мерам, нам удалось достичь определенной стабилизации ситуации. Именно так мы расцениваем то, что сейчас происходит, и не питаем иллюзий, что все пошло на спад» - сообщил глава региона.

За 41 неделю темп прироста заболеваемости составил 16,9 %, а коэффициент распространения 1,12. За 42 неделю темп прироста – 1,7 % (меньше на 5 пунктов), а коэффициент распространения -1,05.

«В республике проводится максимальное количество тестирований, чтобы поставить диагноз, как можно раньше. Это связано с тем, что те препараты, которые мы сейчас используем для лечения от коронавируса, максимально эффективны в первые 3-5 дней болезни. У нас достаточно высокие цифры по тестированию – на сегодня 504 теста на 100 тысяч населения. Именно поэтому у нас такие большие показатели выявляемости больных ежесуточно», - рассказал премьер-министру Александр Бречалов.

Еще в августе правительство Удмуртии готовилось к грядущему росту заболеваемости. В частности, общий коечный фонд для заболевших ковидом составляет 3980 мест, и это 1130 коек больше, чем в прошлом году.

«Мы стараемся каждого человека, находящегося в пограничном состоянии (между легкой и средней тяжестью), поместить на 2-3 дня в медучреждение, чтобы он лечился под контролем врачей. Это значительно снижает риск перехода от средней формы заболевания к тяжелой. За последние 10 дней сентября мы видим уменьшение количества госпитализированных и амбулаторных пациентов. Число свободных коек значительно выросло. Резерв коечного фонда составляет на сегодня 20% - 825 коек» - подчеркнул Александр Бречалов.

Отметил глава правительства Удмуртии и визит делегации Росздравнадзора, которая работа в Ижевске 30 сентября.

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