Задерживаются два авиарейса Ижевск – Москва

Указанное время вылета самолетов – 11:00 и 11:30. Фото: Амир Закиров

Два рейса авиакомпании «Россия» из Ижевска в Москву задерживаются. Это отражает онлайн-табло авиакомпании «Ижавиа».

Указанное время вылета самолетов – 11:00 и 11:30. Согласно онлайн-табло, по состоянию на 13:00 на рейсы была лишь открыта регистрация.

Почему данные рейсы задержали, неизвестно.

ОБНОВЛЕНО: новое время отправления обоих рейсов, указанное на табло - 16:00. Появились отметки о том, что они задерживаются.

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