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Общество3 ноября 2021 11:52

В сквере перед Дворцом Пионеров в Ижевске появилась спортивная площадка

Реставрация сквера завершилась
Алена Михайлова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Как изменился сквер у Дворца пионеров? Фото: Амир Закиров

Как изменился сквер у Дворца пионеров? Фото: Амир Закиров

Жители столицы Удмуртии могут посетить обновленный сквер у Дворца Пионеров. На его территории стало больше пространства для прогулок, появились новые скамейки и воркаут-площадка.

Отреставрированный сквер с высоты. Фото: Сергей Грачев

Отреставрированный сквер с высоты. Фото: Сергей Грачев

Исторический уголок парка: памятник воину-интернационалисту и военная техника. Фото: Сергей Грачев

Исторический уголок парка: памятник воину-интернационалисту и военная техника. Фото: Сергей Грачев

Напомним, изначально планировалась реставрация сквера с военным уклоном, однако в связи с разделившимися мнениями горожан было решено просто обустроить его безо всяких нововведений. Спортивная площадка стала единственным условно-военным новшеством.

На входе в сквер можно увидеть спортивную площадку Фото: Амир Закиров

На входе в сквер можно увидеть спортивную площадку Фото: Амир Закиров

В сквере появились новые скамейки и урны. Фото: Амир Закиров

В сквере появились новые скамейки и урны. Фото: Амир Закиров

Новая парковая зона довольно просторная: здесь комфортно как гулять, так и заниматься спортом. Фото: Амир Закиров

Новая парковая зона довольно просторная: здесь комфортно как гулять, так и заниматься спортом. Фото: Амир Закиров

Памятники остались на своих местах. Фото: Амир Закиров

Памятники остались на своих местах. Фото: Амир Закиров

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