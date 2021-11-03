Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 3 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

175 ижевчан подхватили коронавирус за сутки. Фото: Амир Закиров
По данным на утро 3 ноября в Удмуртии выявили 394 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались 24 человека. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Фото: Оперштаб Удмуртии
Ижевск — 30 806 (+175 по отношению к утру 1 ноября)
Игринский район — 1 779 (+34)
Воткинск — 3 296 (+30)
Якшур-Бодьинский район — 795 (+22)
Сарапул — 2 433 (+19)
Вавожский район — 571 (+18)
Увинский район — 2 233 (+18)
Можга — 3 286 (+17)
Шарканский район — 1 048 (+14)
Сюмсинский район — 741 (+8)
Воткинский район — 877 (+7)
Можгинский район — 905 (+7)
Камбарский район — 629 (+6)
Завьяловский район — 2 486 (+4)
Алнашский район — 856 (+2)
Глазовский район — 560 (+2)
Дебесский район — 498 (+2)
Каракулинский район — 395 (+2)
Кизнерский район — 583 (+2)
Красногорский район — 534 (+2)
Балезинский район — 1 139 (+1)
Малопургинский район — 678 (+1)
Селтинский район — 618 (+1)
Глазов — 2 876
Сарапульский район — 662
Юкаменский район — 520
Ярский район — 427
Граховский район — 420
Киясовский район — 423
Кезский район — 408
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