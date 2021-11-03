Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 3 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

175 ижевчан подхватили коронавирус за сутки. Фото: Амир Закиров

По данным на утро 3 ноября в Удмуртии выявили 394 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались 24 человека. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Фото: Оперштаб Удмуртии

Ижевск — 30 806 (+175 по отношению к утру 1 ноября)

Игринский район — 1 779 (+34)

Воткинск — 3 296 (+30)

Якшур-Бодьинский район — 795 (+22)

Сарапул — 2 433 (+19)

Вавожский район — 571 (+18)

Увинский район — 2 233 (+18)

Можга — 3 286 (+17)

Шарканский район — 1 048 (+14)

Сюмсинский район — 741 (+8)

Воткинский район — 877 (+7)

Можгинский район — 905 (+7)

Камбарский район — 629 (+6)

Завьяловский район — 2 486 (+4)

Алнашский район — 856 (+2)

Глазовский район — 560 (+2)

Дебесский район — 498 (+2)

Каракулинский район — 395 (+2)

Кизнерский район — 583 (+2)

Красногорский район — 534 (+2)

Балезинский район — 1 139 (+1)

Малопургинский район — 678 (+1)

Селтинский район — 618 (+1)

Глазов — 2 876

Сарапульский район — 662

Юкаменский район — 520

Ярский район — 427

Граховский район — 420

Киясовский район — 423

Кезский район — 408

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