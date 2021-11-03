Ижевск на «удаленке»: как сделать переход безболезненным и для сотрудников, и для работодателей

Фото: архив КП

Как эффективно взаимодействовать с командой? В чем заключается ответственность работодателя при переходе на удаленку? Советы руководителям, как контролировать сотрудников. А также как выстроить работу на удаленке, из каких шагов состоит переход и чем обеспечить сотрудников?

Ответы на эти вопросы вы сможете найти в новом выпуске подкаста на радио «КП - Ижевск».

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 394 человека

Из посетителя фитнес-зала превратилась в тренера: история ижевчанки, которая похудела на 15 кг