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Дом. Семья5 ноября 2021 10:37

Застрявшую собаку спасли в Удмуртии

Ее заметили очевидцы
Анастасия Захарова
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Собака в Сарапуле застряла между бетонных плит. Фото: Instagram @pssudm

Собака в Сарапуле застряла между бетонных плит. Фото: Instagram @pssudm

В Сарапуле помогли выбраться собаке, которая застряла между бетонных плит теплотрассы. Об этом сообщается в Instagram поисково-спасательной службы Удмуртии.

Пса заметили утром 4 ноября очевидцы. Они попытались выручить его самостоятельно, но у них не получилось. Тогда они вызвали специалистов.

Спасатели подняли плиту гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Собака помахала на прощание хвостом и убежала.

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