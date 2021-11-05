Застрявшую собаку спасли в Удмуртии

Собака в Сарапуле застряла между бетонных плит. Фото: Instagram @pssudm
В Сарапуле помогли выбраться собаке, которая застряла между бетонных плит теплотрассы. Об этом сообщается в Instagram поисково-спасательной службы Удмуртии.
Пса заметили утром 4 ноября очевидцы. Они попытались выручить его самостоятельно, но у них не получилось. Тогда они вызвали специалистов.
Спасатели подняли плиту гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Собака помахала на прощание хвостом и убежала.
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