8 ноября заработает новая остановка «Мой Порт» на улице Удмуртской в Ижевске

О размещении новой остановки стало известно еще в июле. Фото: Анастасия Захарова
С 8 ноября начнет функционировать новая остановка в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ в своих соцсетях.
Она расположена между улицами «Димитрова» и «Авангардная» в направлении «Центр». Она будет называться «Торговый центр «Мой порт». Напомним, появление новой остановки обусловлено большим потоком посетителей в расположенные поблизости предприятия торговли.
Новая остановка откроется 8 ноября. Фото: https://vk.com/izhget
Ижевчане активно поддержали новость в соцсети «ВКонтакте»:
«Давно пора было сделать там остановку», – написала Ольга Л.
«Да, хорошая новость!», – поддержала Татьяна П.
«Осталось только соединить её пешеходным переходом с ост. 16 мкрн.», – выступил с предложением Михаил З.
Напомним, появление новой остановки обусловлено большим потоком посетителей в расположенные поблизости предприятия торговли.
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