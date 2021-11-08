Уроженка Ижевска выступила вместе с Екатериной Варнавой в «Вечернем Урганте»

Кадры с программы «Вечерний Ургант», где участвовала ижевчанка. Фото: @cravemoscow

21-летняя уроженка Ижевска Дарья Азиатцева приняла участие в программе «Вечерний Ургант» (18+). Она выступила в номере с известной актрисой Екатериной Варнавой.

О Дарье мы уже писали. Она закончила академию Гнесиных, участвовала в телешоу «Успех» на СТС, записала свою песню «Ломаный бит», выиграла конкурс красоты «Мисс Русское Радио», представляла Удмуртию на Кремлевской елке и Дельфийских играх.

Скриншот с видео «Вечерний Ургант». Дарью Азиатцеву на фото можно увидеть крайней справа.

Сейчас девушка живет в Москве. Работает актрисой в театре-кабаре Crave (Крэйв, 18+).

Дарья Азиатцева на сцене театра «Crave». Фото: vk.com/cravemoscow

На передаче у Ивана Урганта прозвучал отрывок новой постановки театра «Абсолютно нага» (18+), главную роль в котором играет Екатерина Варнава.

Дарья Азиатцева на сцене театра «Crave». Фото: vk.com/cravemoscow

В свою очередь Дарья сообщила, что съемки прошли достаточно быстро – вечером был спектакль и ребятам нужно было успеть вернуться в театр. Номер «прогнали» всего несколько раз.

Кадры с программы «Вечерний Ургант», где участвовала ижевчанка. Фото: @cravemoscow

«Конечно, пели вживую – это наш оригинальный трек спектакля», – рассказала Даша и подчеркнула, что Варнава и Ургант – потрясающие как на сцене, так и в жизни.

Кадры с программы «Вечерний Ургант», где участвовала ижевчанка. Фото: @cravemoscow

Кадры с программы «Вечерний Ургант», где участвовала ижевчанка. Фото: @cravemoscow

Для справки

Театр «Crave» (в переводе с анг. «страстно желать, жаждать») открыл свои двери в Москве осенью 2019 года. Театр возрождает практически утраченную в России культуру кабаре. Шоу театра – это некий симбиоз французского кабаре и танцевального перфоманса.

«Абсолютно нага» – танцевальное шоу, сюжет которого построен не только на языке тела и образов, но и на юморе, иронии и сарказме. Главную роль играет Екатерина Варнава.

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