Новый пешеходный переход появится на перекрестке Барышникова – Сабурова в Ижевске

СБиДХ поручено нанести разметку и поставить дорожные знаки. Фото: архив КП
В Ижевске появится новый пешеходный переход на перекрестке улиц Барышникова и Сабурова, сообщает IZHLIFE со ссылкой на соответствующее постановление градоначальника Олега Бекмеметьева.
«Службе благоустройства и дорожного хозяйства поручено нанести разметку и поставить дорожные знаки», – пишет издание.
Отмечается, что переход необходим для обеспечения безопасности пешеходов.
Ранее стало известно о намерении властей обустроить переход на улице Кунгурцева.
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