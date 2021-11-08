Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 16:57

9 лет в эфире: как открывали радио «Комсомольская правда» в Ижевске

О 12-ти часовом марафоне, самых сложных эфирах и интересных гостях рассказали первопроходцы разговорной станции в столице Удмуртии
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Радио «Комсомольская правда» вещает в Ижевске уже 9 лет. Фото: архив КП

Радио «Комсомольская правда» вещает в Ижевске уже 9 лет. Фото: архив КП

Радио «Комсомольская правда» в Ижевске 9 лет! Пришло время познакомиться с теми, кто обычно находился по ту сторону микрофона.

Это люди, которые создавали радио КП в Ижевске практически с нуля, приглашали самых первых гостей и делали все возможное, чтобы помочь своим слушателям.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Комьюнити 107.6»: как решиться на перемены и построить карьеру заново после 40 лет?

«Комьюнити 107.6»: как проходят уроки в школе для осужденных подростков в Ижевске?

«Комьюнити 107.6»: как понять, подходит ли вам компания, в которой вы работаете?