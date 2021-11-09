Пожарный извещатель спас от гибели семью в Кезском районе Удмуртии

Благодаря пожарному извещателю трагедии удалось избежать. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Ночью 2 ноября в одном из домов в отдаленной деревне Кезского района Удмуртии произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов, сработавший автономный пожарный извещатель разбудил крепко спящее семейство из трех человек – отца, мать и их десятилетнего сына.

«Проснувшийся глава семейства, Павел Сабуров, почувствовал запах дыма. Тянуло из кухни. Он незамедлительно сообщил по телефону о возгорании в пожарную охрану, жене сказал быстро собрать вещи, документы и с ребенком выходить на улицу. Вместе с первым прибывшим пожарно-спасательным подразделением Павел Семенович тушил дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Павел Сабуров является пожарным добровольной пожарной команды муниципального образования «Мысовское». Несмотря на то, что электропроводка и печь в хозяйстве находились под его пристальным контролем, риск пожара в деревянном доме существует всегда.

«Именно поэтому еще в 2017 году Павел Семенович установил в доме автономный пожарный извещатель, регулярно следил за его состоянием, менял элементы питания по необходимости. Также ежегодно страхует имущество на случай экстренных ситуаций», — сообщает пресс-служба ведомства.

По признанию хозяина дома, именно извещатель вовремя предупредил семью об опасности. Часто в таких ситуациях люди погибают от задымления, так и не проснувшись.

По данному пожару проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, пожарный извещатель спасает от гибели уже вторую семью в Удмуртии за неделю. В ночь с 1 на 2 ноября в доме многодетной семьи в деревне Чемошур Игринского района также случился пожар. Благодаря сработавшему извещателю возгорание ликвидировали на ранней стадии, никто не пострадал.

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