30 новых автобусов впервые выехали на маршруты Ижевска

Фото: Анастасия Захарова

Сегодня, 13 августа, на дороги столицы Удмуртии впервые вышли новые автобусы, которые недавно поступили в наш город.

Трансляция.

Новый транспорт – низкопольный, это позволит пассажирам с детьми, пожилым людям и инвалидам-колясочникам с комфортом передвигаться по городу. Автобусы будут распределены по разным маршрутам Ижевска.

Пока они вышли в заводской белой краске, однако ИПОПАТ готовит макеты для новой ливреи, и автобусы планируют обклеивать. Изменения в дизайне еще возможны,

«Транспортные средства по условиям контракта должны быть не старше двух лет, но мы сейчас приобретаем новые, которые не были в эксплуатации. У них набег, который указан на одометре, это по сути доезд от завода изготовителя до нас», — рассказал генеральный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов,

Автобусы закуплены в рамках инвестиционной программы. Из 100 закупленных автобусов 33 автобуса уже поступили в город, 30 вышли на маршруты. 47 машин поставят в ближайшее время, а остальные привезут до конца года.

Автопарк транспортной компании насчитывает 342 единицы техники. Списанные автобусы идут на утилизацию.

Напомним, в Ижевск также поступили троллейбусы, которые около 8 лет работали в Москве. После перекраски и всех необходимых процедур они тоже выйдут на линию.

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