Скончавшегося от коронавируса врача в Удмуртии посмертно наградили орденом Пирогова

Супруга Геннадия Николаевича, Людмила Мосолова – участковый врач-педиатр Воткинской городской больницы. Фото: Минздрав УР

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил орден Пирогова вдове врача-анестезиолога Воткинской районной больницы Геннадия Мосолова, скончавшегося от коронавируса в ноябре 2020 года. Как сообщает пресс-служба Минздрава региона, Геннадий Николаевич работал в «красной зоне» ковидария. Он стал вторым врачом в республике, удостоившимся такой награды (первой ее получила акушер-гинеколог Татьяна Терехова).

«Геннадий Николаевич Мосолов одним из первых включился в работу созданного ковид-отделения Воткинской районной больницы. Коллеги характеризуют его как высококвалифицированного специалиста, владевшего современными методами диагностики и лечения больных как терапевтического, так и инфекционного профилей. Он первым в учреждении начал применять генно-инженерные биологические лекарственные препараты», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отмечается, что Геннадий Мосолов был активным членом общества анестезиологов-реаниматологов на базе I Республиканской клинической больницы в Ижевске. Он занимался организацией и проведением научно-практических конференций для врачей по профильным темам.

«Отличался высокой работоспособностью, требовательностью к себе и подчиненным, пользовался заслуженным авторитетом среди пациентов и сотрудников. Неоднократно был отмечен наградами и благодарностями от администрации больницы и администрации города», – пишет пресс-служба министерства.

Супруга Геннадия Николаевича, Людмила Мосолова – участковый врач-педиатр Воткинской городской больницы.

СПРАВКА КП:

Орден Пирогова, носящий имя русского хирурга, ученого и педагога Николая Ивановича Пирогова, учрежден Указом Президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года. Девиз ордена — «Милосердие, долг, самоотверженность».

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