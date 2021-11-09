Обрушение дома в Ижевске 9 ноября: воспоминания о трагедии спустя 4 года

С момента трагедии прошло уже 4 года. Фото: МЧС России

Прошло 4 года после страшной трагедии, когда обрушилась часть жилого дома в Ижевске на Удмуртской, 261. Сотрудник МЧС и медсестра, кто работал на месте событий, поделились своими воспоминания и рассказали, что происходило в тот страшный для города день.

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