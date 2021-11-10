В пострадавшем после пожара крыле ГКБ №6 Ижевска завершены ремонтные работы

ГКБ №6 Ижевска. Фото: Минздрав УР

Неврологическое отделение стационара ГКБ №6 на улице Труда в Ижевске начало работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. Напомним, вечером 27 октября из-за некачественных светодиодных ламп здесь произошел пожар.

«Ремонт в пострадавшем во время пожара блоке отделения полностью завершен. С сегодняшнего дня в это крыло, рассчитанное на 40 мест, возвращаем пациентов. Всего в отделении действует 80 коек», – рассказала первый зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук (цитата по пресс-службе Минздрава республики).

Как отметила главврач больницы Надежда Вдовина, блок готов к оказанию медпомощи в полном объеме.

«Сейчас в пострадавшем крыле покрашены стены, потолок, отремонтировано помещение склада, где началось возгорание, заменены светильники, которые стали причиной происшествия, проведена генеральная уборка», – отчиталась она.

Пожар в больнице Ижевска 27 октября. Фото: https://vk.com/wall395546937_305763?hash=79b8679be6e8800bb9

Напомним, пожар удалось оперативно потушить, эвакуировали 74 пациента, обошлось без погибших и пострадавших. Часть пациентов перевели на другие этажи корпуса, остальных - в другой корпус больницы. Крыло, которое не пострадало от задымления, заработало в штатном режиме уже на следующий день, 30 пациентов вернулись в свои палаты.

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