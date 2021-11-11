Пожар на деревообрабатывающем предприятии в селе Чур в Удмуртии мог случиться из-за короткого замыкания на одном из станков

Тушить пожар помогали сотрудники предприятия и местные добровольцы-дружинники. Фото: МЧС по УР

Названа предварительная причина пожара, который произошел накануне вечером на производственном здании предприятия по деревообработке в селе Чур Якшур-Бодьинского района. Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания на одном из станков, которое было обусловлено недостатком конструкции электрощитка.

Фото: МЧС по УР

«К приезду первых пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы ПСЧ–43 с. Якшур-Бодья, горели два здания ангарного типа и складское здание пеноблочного типа. В результате был объявлен повышенный ранг пожара. К месту вызова были направлены дополнительные силы и средства МЧС России из города Ижевска: Специализированная пожарно-спасательная часть, ПСЧ-1 и ПСЧ-2, Служба пожаротушения и оперативная группа Главного управления МЧС России по Удмуртии, специалисты испытательной пожарной лаборатории», – говорится в сообщении.

Фото: МЧС по УР

Было организовано взаимодействие с администрацией объекта и администрацией муниципалитета. Также тушить пожар помогали сотрудники предприятия и местные добровольцы-дружинники (в частности, они прокладывали рукавные линии к месту пожара и разбирали строительные конструкции).

Фото: МЧС по УР

«Таким образом, была организована с трёх боевых участков. Пожар тушили 5 звеньев газодымозащитной службы, с двух точек установлены пожарно-насосные станции на водоисточники: с реки Чур и котлована, расположенного на промышленной территории объекта. Для помощи также прибыл пожарный поезд ВПК «Ижевский отряд ведомственной охраны филиала России на ГЖД». Для бесперебойной подачи воды к месту пожара было проложено три магистральные линии», – сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС по УР

Напомним, к ликвидации возгорания был привлечен пожарный поезд.

Фото: МЧС по УР

Площадь пожара составила 1 100 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в в 19:19. В 21:09 пожар локализовали, в 01:50 полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

Фото: МЧС по УР

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