Итоги недели в Ижевске: проверка работы QR-кодов, массовое отравление детей и посмертно награжденный врач Удмуртии

Подборка важных событий недели
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В субботу «Комсомолка» традиционно подводит итоги недели, напоминая о самых громких и важных событиях в Ижевске. Коротко о некоторых темах:
24-летнего москвича обвиняют в ведении интимной переписки с 11-летней жительницей Удмуртии
7,4 км улиц планируют отремонтировать в Ижевске в 2022 году
В Ижевске спасли годовалую девочку при пожаре на ул. Сабурова
После вмешательства прокуратуры на «Аллее счастья» в Ижевске организуют уличное освещение
В Удмуртии на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки сократили ковидный коечный фонд
Агронома из Удмуртии задержали по подозрению в культивировании конопли
Жительница Ижевска помогла поймать серийного вора-домушника
К тушению огня в компании по деревообработке в Удмуртии привлекали пожарный поезд
Жителя Удмуртии задержали по подозрению в распространении детской порнографии
Количество занятых поиском работы жителей Удмуртии увеличилось на 10%
Спецкабинет для вакцинации против коронавируса беременных и кормящих женщин открыли в Ижевске
С 15 ноября в Удмуртии отменят QR-коды для родителей, провожающих детей в кружки
Следователи провели проверку информации о том, что памятник Неизвестному Солдату в сквере Победы в Ижевске был облит краской
Сеть борделей накрыли в Ижевске
27-летний житель Сарапула убил 11-летнеюю девочку и надругался над ее телом
А сейчас о новостях более подробно:
5 самых высокооплачиваемых вакансий в Ижевске
Вакансии с заработной платой в районе 100 тысяч рублей
Фото: pixabay.com
По данным сервис Авито Работа средняя зарплата в Ижевске составляет 30 000 рублей. «Комсомолка» изучила представленные на платформе вакансии и выделила 5 из них с оплатой в пределах 100 тысяч рублей.
«Хлопок» над Ижевском: что напугало горожан?
Жителей столицы Удмуртии напугал звук хлопка
Фото: Амир Закиров
Звук хлопка слышали на Майской, в Металлурге, на Холмогорова, Барышникова, Культбазе и даже в Воткинске и Якшур-Бодье. Рассказываем, что могло издать этот звук и где отмечались подобные случаи.
Как работает пропускная система в торговых центрах Ижевска?
Система QR-кодов в Ижевске
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Журналист и фотограф «Комсомолки» попытались проникнуть в торговые центры с нерабочими QR-кодами. Показываем, получилось ли обмануть систему.
Главы Минстроя и Минфина Удмуртии покинули свои посты
Дмитрий Николаевич Сурнин
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о кадровых изменениях в правительстве республики. Свои посты по собственному желанию покинули министр строительства Сурнин Дмитрий Николаевич и министр финансов Евдокимов Станислав Петрович.
Скончавшегося от коронавируса врача в Удмуртии посмертно наградили орденом Пирогова
Супруга Геннадия Николаевича, Людмила Мосолова
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил орден Пирогова вдове врача-анестезиолога Воткинской районной больницы Геннадия Мосолова, скончавшегося от коронавируса в ноябре 2020 года. Геннадий Николаевич работал в «красной зоне» ковидария.
Массовое отравление детей в Удмуртии
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников в селе Каракулино (статья 236 УК РФ). 11 ноября за медицинской помощью обратились 15 учеников МБОУ «Каракулинская СОШ» в возрасте 11 лет.