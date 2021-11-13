Итоги недели в Ижевске: проверка работы QR-кодов, массовое отравление детей и посмертно награжденный врач Удмуртии

Подборка важных событий недели Фото: Архив «КП» в Ижевске

В субботу «Комсомолка» традиционно подводит итоги недели, напоминая о самых громких и важных событиях в Ижевске. Коротко о некоторых темах:

24-летнего москвича обвиняют в ведении интимной переписки с 11-летней жительницей Удмуртии

7,4 км улиц планируют отремонтировать в Ижевске в 2022 году

В Ижевске спасли годовалую девочку при пожаре на ул. Сабурова

После вмешательства прокуратуры на «Аллее счастья» в Ижевске организуют уличное освещение

В Удмуртии на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки сократили ковидный коечный фонд

Агронома из Удмуртии задержали по подозрению в культивировании конопли

Жительница Ижевска помогла поймать серийного вора-домушника

К тушению огня в компании по деревообработке в Удмуртии привлекали пожарный поезд

Жителя Удмуртии задержали по подозрению в распространении детской порнографии

Количество занятых поиском работы жителей Удмуртии увеличилось на 10%

Спецкабинет для вакцинации против коронавируса беременных и кормящих женщин открыли в Ижевске

С 15 ноября в Удмуртии отменят QR-коды для родителей, провожающих детей в кружки

Следователи провели проверку информации о том, что памятник Неизвестному Солдату в сквере Победы в Ижевске был облит краской

Сеть борделей накрыли в Ижевске

27-летний житель Сарапула убил 11-летнеюю девочку и надругался над ее телом

А сейчас о новостях более подробно:

5 самых высокооплачиваемых вакансий в Ижевске

Вакансии с заработной платой в районе 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com

По данным сервис Авито Работа средняя зарплата в Ижевске составляет 30 000 рублей. «Комсомолка» изучила представленные на платформе вакансии и выделила 5 из них с оплатой в пределах 100 тысяч рублей.

«Хлопок» над Ижевском: что напугало горожан?

Жителей столицы Удмуртии напугал звук хлопка Фото: Амир Закиров

Звук хлопка слышали на Майской, в Металлурге, на Холмогорова, Барышникова, Культбазе и даже в Воткинске и Якшур-Бодье. Рассказываем, что могло издать этот звук и где отмечались подобные случаи.

Как работает пропускная система в торговых центрах Ижевска?

Система QR-кодов в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Журналист и фотограф «Комсомолки» попытались проникнуть в торговые центры с нерабочими QR-кодами. Показываем, получилось ли обмануть систему.

Главы Минстроя и Минфина Удмуртии покинули свои посты

Дмитрий Николаевич Сурнин Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о кадровых изменениях в правительстве республики. Свои посты по собственному желанию покинули министр строительства Сурнин Дмитрий Николаевич и министр финансов Евдокимов Станислав Петрович.

Скончавшегося от коронавируса врача в Удмуртии посмертно наградили орденом Пирогова

Супруга Геннадия Николаевича, Людмила Мосолова Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил орден Пирогова вдове врача-анестезиолога Воткинской районной больницы Геннадия Мосолова, скончавшегося от коронавируса в ноябре 2020 года. Геннадий Николаевич работал в «красной зоне» ковидария.

Массовое отравление детей в Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников в селе Каракулино (статья 236 УК РФ). 11 ноября за медицинской помощью обратились 15 учеников МБОУ «Каракулинская СОШ» в возрасте 11 лет.