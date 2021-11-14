Карта распространения коронавируса на 14 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса в Удмуртии. Архив редакции
На утро 14 ноября в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились еще 389 человек. В числе заболевших: 28 детей, 89 человек старше 65 лет. Итого зарегистрировано 69 584 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Ижевск — 32 574 (+212 по отношению к утру 13 ноября)
Воткинск — 3 627 (+18)
Можга —3 447 (+21)
Глазов — 3 064 (+14)
Сарапул — 2 570 (+6)
Завьяловский район — 2 562 (+3)
Увинский район — 2 427 (+13)
Игринский район — 1 817
Балезинский район — 1 178
Шарканский район — 1 161 (+20)
Воткинский район — 999 (+17)
Можгинский район — 976 (+6)
Алнашский район — 946 (+4)
Якшур-Бодьинский район — 848 (+5)
Сюмсинский район — 797 (+12)
Малопургинский район — 752 (+3)
Сарапульский район — 684 (+2)
Камбарский район — 662 (+1)
Селтинский район — 649 (+2)
Кизнерский район — 630 (+1)
Вавожский район — 627 (+4)
Глазовский район — 587 (+9)
Юкаменский район — 545
Красногорский район — 544
Дебесский район — 469
Ярский район — 446
Киясовский район — 446 (+9)
Граховский район — 441
Кезский район — 436 (+3)
Каракулинский район — 429 (+4)
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