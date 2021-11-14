Карта распространения коронавируса на 14 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса в Удмуртии. Архив редакции

На утро 14 ноября в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились еще 389 человек. В числе заболевших: 28 детей, 89 человек старше 65 лет. Итого зарегистрировано 69 584 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Ижевск — 32 574 (+212 по отношению к утру 13 ноября)

Воткинск — 3 627 (+18)

Можга —3 447 (+21)

Глазов — 3 064 (+14)

Сарапул — 2 570 (+6)

Завьяловский район — 2 562 (+3)

Увинский район — 2 427 (+13)

Игринский район — 1 817

Балезинский район — 1 178

Шарканский район — 1 161 (+20)

Воткинский район — 999 (+17)

Можгинский район — 976 (+6)

Алнашский район — 946 (+4)

Якшур-Бодьинский район — 848 (+5)

Сюмсинский район — 797 (+12)

Малопургинский район — 752 (+3)

Сарапульский район — 684 (+2)

Камбарский район — 662 (+1)

Селтинский район — 649 (+2)

Кизнерский район — 630 (+1)

Вавожский район — 627 (+4)

Глазовский район — 587 (+9)

Юкаменский район — 545

Красногорский район — 544

Дебесский район — 469

Ярский район — 446

Киясовский район — 446 (+9)

Граховский район — 441

Кезский район — 436 (+3)

Каракулинский район — 429 (+4)

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