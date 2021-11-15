Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 15 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 182 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным на утро 15 ноября в Удмуртии выявили 386 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались 15 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Фото: Оперштаб Удмуртии

Ижевск — 32 756 (+182 по отношению к утру 14 ноября)

Воткинск — 3 665 (+38)

Глазов — 3 084 (+20)

Можга —3 466 (+19)

Сарапул — 2 589 (+19)

Увинский район — 2 444 (+17)

Каракулинский район — 441 (+12)

Алнашский район — 957 (+11)

Можгинский район — 987 (+11)

Ярский район — 456 (+10)

Воткинский район — 1 018 (+9)

Сюмсинский район — 803 (+6)

Граховский район — 446 (+5)

Вавожский район — 632 (+5)

Селтинский район — 653 (+4)

Балезинский район — 1 182 (+4)

Завьяловский район — 2 565 (+3)

Юкаменский район — 548 (+3)

Малопургинский район — 755 (+3)

Кизнерский район — 632 (+2)

Сарапульский район — 685 (+1)

Шарканский район — 1 162 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 849 (+1)

Игринский район — 1 817

Камбарский район — 662

Глазовский район — 587

Красногорский район — 544

Дебесский район — 469

Киясовский район — 446

Кезский район — 436

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