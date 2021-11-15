Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 15 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 182 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным на утро 15 ноября в Удмуртии выявили 386 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались 15 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Фото: Оперштаб Удмуртии
Ижевск — 32 756 (+182 по отношению к утру 14 ноября)
Воткинск — 3 665 (+38)
Глазов — 3 084 (+20)
Можга —3 466 (+19)
Сарапул — 2 589 (+19)
Увинский район — 2 444 (+17)
Каракулинский район — 441 (+12)
Алнашский район — 957 (+11)
Можгинский район — 987 (+11)
Ярский район — 456 (+10)
Воткинский район — 1 018 (+9)
Сюмсинский район — 803 (+6)
Граховский район — 446 (+5)
Вавожский район — 632 (+5)
Селтинский район — 653 (+4)
Балезинский район — 1 182 (+4)
Завьяловский район — 2 565 (+3)
Юкаменский район — 548 (+3)
Малопургинский район — 755 (+3)
Кизнерский район — 632 (+2)
Сарапульский район — 685 (+1)
Шарканский район — 1 162 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 849 (+1)
Игринский район — 1 817
Камбарский район — 662
Глазовский район — 587
Красногорский район — 544
Дебесский район — 469
Киясовский район — 446
Кезский район — 436
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