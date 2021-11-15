Гороскоп на 16 ноября для ижевчан: Овны будут искрить новыми идеями, а Ракам стоит решать проблемы с холодной головой

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Вы будете искрить новыми идеями. Доверяйте своей интуиции и не грызите себя за мелкие неудачи.

ТЕЛЕЦ

Простым день точно не назовешь, однако трудности можно рассматривать как шанс выйти на новую ступень развития. Возможны проблемы на личном фронте.

БЛИЗНЕЦЫ

День будет состоять из разного рода совпадений. Помните – у всякого совпадения есть рациональная подоплека.

РАК

Жизнь будет постоянно провоцировать на конфликт и толкать на авантюрные решения. Звезды советуют подойти к решению проблем с холодной головой.

ЛЕВ

Рано утром старый друг принесет вам добрую весть. Хороший день для занятий спортом и прочей физической активности.

ДЕВА

Беда придет с запада в час, когда вы не будете ожидать подвоха – что бы это ни значило. Звезды рекомендуют быть добрее и смелее.

ВЕСЫ

Вас ждет тяжелая первая половина дня. С другой стороны, после обеда звезды обещают полностью все компенсировать.

СКОРПИОН

Ищите свое счастье в предрассветном тумане в компании друга, который младше вас как минимум на год. Если тумана не будет, то и счастья, видимо тоже. Звезды сегодня не особенно конкретны.

СТРЕЛЕЦ

Кто-то от большой безусловной любви планирует широкомасштабное наступление на вашу личную свободу. Вы прекрасно понимаете, о ком идет речь, ибо первые робкие попытки уже были.

КОЗЕРОГ

Звезды рисуют за вашей спиной фигуру некоего человека, который будет руководить вами без вашего ведома. К вечеру он выйдет из тени и сбросит маску, и вы увидите его истинное лицо.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы смелы и изобретательны. На личном фронте ожидается поразительной силы шторм.

РЫБЫ

Довольно-таки неоднозначный и противоречивый день. Звезды советуют сосредоточиться на чем-то одном и не отвлекаться на другие задачи.

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