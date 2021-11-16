Погода в Ижевске 16 ноября: снег и до -5

Днем 16 ноября в Ижевске пройдет небольшой снег Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались, чтобы со свежими силами начать новый трудовой день. А «Комсомолка» расскажет, какие сюрпризы подготовила погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха опустится до -3…-5 градусов. Днем пройдет небольшой снег, местами умеренный. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

На этой неделе ожидаются как резкие потепления, так и внезапные похолодания.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Видео: жители Ижевска рассказали, как они относятся к QR-кодам

Многоликая болезнь: какими пневмониями болеют жители Удмуртии и что изменилось в эпоху коронавируса

«Тартюф», «Черный монах» и «Восемь любящих женщин» — ради них стоит отправиться в путешествие по Пермскому краю