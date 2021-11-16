11-летний ребенок напал с ножом на водителя в Удмуртии

Подросток напал с ножом на водителя в Удмуртии Фото: Амир Закиров

В Завьяловском районе 11-летний мальчик с другом напал на водителя, которого они попросили подвезти их до населенного пункта. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба Судейского сообщества Удмуртии.

Преступление мальчики совершили в августе 2021 года. Они под влиянием компьютерных игр решили воплотить в жизнь один из моментов виртуальности: напасть с ножом на водителя такси и угнать машину. Поэтому подростки вооружились кухонными ножами, поймали «попутку» и ударили водителя ножом в шею во время движения. Тот выжил и даже догнал ребят, когда те попытались скрыться.

Подростков поставили на учет, поскольку они не достигли возраста уголовной ответственности. Полиция просила поместить виновника в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Но суд не удовлетворил эти требования: семья мальчика и он сам характеризуются положительно. Решение еще не вступило в законную силу.

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