Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 181 ижевчанина. Фото: pixabay.com
По данным на утро 16 ноября в Удмуртии выявили 382 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались 20 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Фото: Оперштаб Удмуртии
Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Ижевск — 32 937 (+181 по отношению к утру 15 ноября)
Воткинск — 3 721 (+56)
Граховский район — 463 (+17)
Завьяловский район —2 582 (+17)
Можгинский район — 1 002 (+15)
Можга — 3 480 (+14)
Якшур-Бодьинский район — 859 (+10)
Сюмсинский район — 813 (+10)
Селтинский район — 662 (+9)
Увинский район — 2 453 (+9)
Воткинский район — 1 026 (+8)
Вавожский район — 640 (+8)
Малопургинский район — 762 (+7)
Шарканский район — 1 167 (+5)
Алнашский район — 961 (+4)
Глазовский район — 591 (+4)
Юкаменский район — 552 (+4)
Глазов — 3 086 (+2)
Сарапульский район — 687 (+2)
Сарапул — 2 589
Игринский район — 1 817
Балезинский район — 1 182
Камбарский район — 662
Кизнерский район — 632
Красногорский район — 544
Дебесский район — 469
Ярский район — 456
Киясовский район — 446
Каракулинский район — 441
Кезский район — 436
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