Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 181 ижевчанина. Фото: pixabay.com

По данным на утро 16 ноября в Удмуртии выявили 382 новых случая коронавирусной инфекции. Скончались 20 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Фото: Оперштаб Удмуртии

Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Ижевск — 32 937 (+181 по отношению к утру 15 ноября)

Воткинск — 3 721 (+56)

Граховский район — 463 (+17)

Завьяловский район —2 582 (+17)

Можгинский район — 1 002 (+15)

Можга — 3 480 (+14)

Якшур-Бодьинский район — 859 (+10)

Сюмсинский район — 813 (+10)

Селтинский район — 662 (+9)

Увинский район — 2 453 (+9)

Воткинский район — 1 026 (+8)

Вавожский район — 640 (+8)

Малопургинский район — 762 (+7)

Шарканский район — 1 167 (+5)

Алнашский район — 961 (+4)

Глазовский район — 591 (+4)

Юкаменский район — 552 (+4)

Глазов — 3 086 (+2)

Сарапульский район — 687 (+2)

Сарапул — 2 589

Игринский район — 1 817

Балезинский район — 1 182

Камбарский район — 662

Кизнерский район — 632

Красногорский район — 544

Дебесский район — 469

Ярский район — 456

Киясовский район — 446

Каракулинский район — 441

Кезский район — 436

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