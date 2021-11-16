Вопрос о переезде школы № 39 Ижевска будут решать с учетом мнения родителей

Все возможные решения займут не меньше месяца. Фото: Google Maps

Решение о переезде школы № 39 Ижевска, здание которой признали аварийным и не подлежащим капремонту, будет приниматься после обсуждения с родителями и общественностью. Об это сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

«Действительно, у нас сложилась сложная ситуация с коррекционной школой 39. По итогам обследования она признана аварийной, и весь учебный процесс в настоящее время переведен на дистант. Мы находимся в постоянном контакте с родителями детей, обсуждаем возможные варианты выхода из ситуации. Но нужно четко понимать, что все возможные решения, будь то перевод групп в другие школы, либо срочный капитальный ремонт 39 школы займут не меньше месяца», – рассказала министр образования и науки региона Светлана Болотникова (цитата по пресс-службе руководителя региона).

Отмечается, что глава Удмуртии Александр Бречалов подробно изучил ситуацию и принял решение о поиске нового помещения, которое должно отвечать всем требованиям и нормам учебного процесса.

«Совместно мы найдем оптимальную возможность для скорейшего продолжения учебного процесса», – резюмировала Болотникова.

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