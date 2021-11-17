Обязательно ли жителям Удмуртии предъявлять паспорт при проверке QR-кода?

Заведения имеют право отказать в обслуживании клиента, если он отказывается подтвердить свою личность. Фото: архив КП

Ситуация с QR-кодами в Удмуртии остается напряженной. Граждане поделились на тех, кто считает, что это необходимо при нынешней эпидемиологической ситуации, и тех, кто резко против такой системы.

«Сегодня зашла в кафе. Проверили QR-код, затем попросили предъявить паспорт, чтобы сверить с данными QR-кода. Я попросила пригласить директора и обосновать, на каком основании они нарушают права людей. Мы живём на территории РФ, и паспорт я точно не должна носить с собой, как и показывать налево и направо свои персональные данные» – возмущается одна из наших читательниц.

Юрист Мария Валова комментирует, что в обычной ситуации человек не обязан носить с собой паспорт. Но при введении режима повышенной готовности, который сейчас введен и в Удмуртии, граждане обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

«Право проверки документов есть только у полиции. Но заведения вправе попросить добровольно показать документы, удостоверяющие личность», – говорит Мария.

Если заведения не будут соблюдать установленные правила и пускать посетителей без QR-кодов или с поддельными кодами, им грозит административное наказание.

То есть, заведения имеют право отказать в обслуживании клиента, если он отказывается подтвердить свою личность. Если установленные правила не устраивают и человек не при каких условиях не хочет предъявлять документы, можно попытаться обжаловать это постановление в суде. Но об прецедентах, когда суд отменял федеральные или региональные постановления, не известно.

Кстати, за использование чужого сертификата предусмотрена административная ответственность. А если изменить данные в документе на свои или сделать фейковую справку, это будет расцениваться как изготовление поддельных документов и за это уже предусмотрена уголовная ответственность.

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