Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 182 ижевчан. Фото: unsplash.com

По данным на утро 17 ноября в Удмуртии выявили 380 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 17 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Фото: Оперштаб Удмуртии

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск — 33 119 (+182 по отношению к утру 16 ноября)

Сарапул — 2 623 (+34)

Каракулинский район — 462 (+21)

Воткинск — 3 740 (+19)

Можга — 3 498 (+18)

Можгинский район — 1 017 (+15)

Увинский район — 2 465 (+12)

Завьяловский район —2 592 (+10)

Камбарский район — 671 (+9)

Игринский район — 1 826 (+9)

Дебесский район — 477 (+8)

Красногорский район — 552 (+8)

Сарапульский район — 693 (+6)

Кизнерский район — 638 (+6)

Шарканский район — 1 172 (+5)

Воткинский район — 1 030 (+4)

Сюмсинский район — 817 (+4)

Граховский район — 466 (+3)

Селтинский район — 665 (+3)

Вавожский район — 642 (+2)

Киясовский район — 447 (+1)

Малопургинский район — 763 (+1)

Глазов — 3 086

Балезинский район — 1 182

Алнашский район — 961

Якшур-Бодьинский район — 859

Глазовский район — 591

Юкаменский район — 552

Ярский район — 456

Кезский район — 436

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