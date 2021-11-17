Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 182 ижевчан. Фото: unsplash.com
По данным на утро 17 ноября в Удмуртии выявили 380 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 17 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Фото: Оперштаб Удмуртии
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск — 33 119 (+182 по отношению к утру 16 ноября)
Сарапул — 2 623 (+34)
Каракулинский район — 462 (+21)
Воткинск — 3 740 (+19)
Можга — 3 498 (+18)
Можгинский район — 1 017 (+15)
Увинский район — 2 465 (+12)
Завьяловский район —2 592 (+10)
Камбарский район — 671 (+9)
Игринский район — 1 826 (+9)
Дебесский район — 477 (+8)
Красногорский район — 552 (+8)
Сарапульский район — 693 (+6)
Кизнерский район — 638 (+6)
Шарканский район — 1 172 (+5)
Воткинский район — 1 030 (+4)
Сюмсинский район — 817 (+4)
Граховский район — 466 (+3)
Селтинский район — 665 (+3)
Вавожский район — 642 (+2)
Киясовский район — 447 (+1)
Малопургинский район — 763 (+1)
Глазов — 3 086
Балезинский район — 1 182
Алнашский район — 961
Якшур-Бодьинский район — 859
Глазовский район — 591
Юкаменский район — 552
Ярский район — 456
Кезский район — 436
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